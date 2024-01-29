Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский заявил, что Wildberries и OZON занимают доминирующее положение на российском рынке маркетплейсов с суммарной долей около 80%

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, Максим Шаскольский, выразил свою обеспокоенность о доминировании Wildberries и OZON на рынке российских маркетплейсов, отметив, что их общая доля составляет приблизительно 80%. Шаскольский также подчеркнул, что поступает значительное количество жалоб на эти платформы, и ФАС планирует внимательно рассмотреть этот вопрос.

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В ходе встречи с представителями ассоциации "Объединение корпоративных юристов" (НП "ОКЮР"), ориентированными на интересы маркетплейсов и правообладателей, Шаскольский обсудил поступившие жалобы, касающиеся завышенных логистических расходов, невыгодных условий и налагаемых штрафов.

В декабре прошлого года ФАС завершило анализ конкурентной ситуации на рынке маркетплейсов, выявив доминирование Wildberries и OZON. В настоящее время ведомство активно взаимодействует с компаниями, проводя переговоры о добровольных мерах по устранению обнаруженных нарушений.

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Шаскольский подчеркнул, что целью этого сотрудничества должно стать добровольное исправление ситуации. Обсуждение возможных штрафов или иных мер воздействия на рынок рассматривается лишь в случае неудачных попыток компаний урегулировать ситуацию. Этот контекст подчеркивает важность регулирования маркетплейсов с целью обеспечения конкурентной среды и защиты интересов потребителей и предпринимателей.