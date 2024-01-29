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Nata15
Следующий дешёвый электрокар Tesla не придётся ждать так долго, как Cybertruck
Утверждается, что компания намерена начать его продажи уже в следующем году

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Согласно информации, предоставленной агентством Reuters, Tesla стремится запустить производство своего нового электромобиля "Redwood" в июне 2025 года. Источники подтвердили этот план, уточнив, что новинка будет компактным кроссовером.

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В отличие от ожидаемой задержки модели Cybertruck, Tesla планирует выпустить этот электрокар уже в следующем году. Илон Маск ранее высказывал намерение внести революцию в производственные процессы с целью создания доступной модели. Использование технологии крупногабаритной штамповки, где основная часть кузова формируется из одного листа металла, позволит значительно снизить стоимость производства.

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Прогнозируемая цена нового электрокара Tesla составит около $25 000, что является заметно более доступной альтернативой по сравнению с $38 990 за базовую версию Model 3. Если эти данные подтвердятся, презентация или анонс нового автомобиля Tesla, вероятно, произойдет уже в текущем году.

#новости #техника
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