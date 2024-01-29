Издание The Wall Street Journal узнало первые подробности относительно планов Apple разрешить установку на iOS приложений в обход фирменного магазина App Store

Новая информация от The Wall Street Journal раскрывает детали планов Apple по допуску установки iOS-приложений вне официального магазина App Store. По данным издания, компания стремится тщательно регулировать этот процесс, соответствуя новому законодательству Европейского Союза.

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Согласно предстоящему закону ЕС, Apple вынуждена будет предоставить пользователям своих устройств возможность устанавливать приложения из альтернативных источников, помимо App Store. Секретная информация, полученная из WSJ, подчеркивает намерение компании сохранить строгий контроль, проходящий через каждое приложение, загружаемое вне официального магазина. Также планируется введение определенной платы для разработчиков, предлагающих свои приложения за пределами App Store. Стоит отметить, что эти данные еще не подтверждены официально, и могут подвергнуться изменениям.

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Неясно, как будет устроена система установки сторонних приложений на iOS и как Apple намеревается контролировать их, включая платежи внутри этих приложений. В то же время стоит отметить, что другие технологические компании, включая Meta, активно работают над возможностью установки приложений через свои собственные платформы. Разработчики Spotify также стремятся реализовать подобную функциональность через свой веб-сайт.