После серии угроз в сторону Rockstar Лоуренс Салливан решил сменить курс

Лоуренс Салливан, известный как "Джокер из Флориды", стратегически изменяет свою линию поведения после ряда угроз, направленных в сторону Rockstar. Теперь он предлагает компании возможность использовать его голос для озвучки персонажей в предстоящей игре GTA VI. В своем последнем заявлении Салливан отходит от агрессивного тона, аргументируя свою просьбу желанием сотрудничества и акцентируя внимание на своей широкой популярности.

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"Давайте обсудим, GTA. Я не стремлюсь к юридическим дракам, но в случае необходимости я рассмотрю этот вариант. Можете предоставить возможность озвучить персонажей, включить меня в сюжет и вознаградить парой миллионов? Давайте совместно создадим историю, ведь я нахожусь под сильным вниманием публики", - подчеркнул он.

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В отличие от предыдущих угроз подать иск, которые так и не нашли своего продолжения до 11 января, Салливан теперь прибегает к более сбалансированным методам, возможно, осознавая трудности судебных процессов. Тем не менее, вероятность положительного ответа со стороны Rockstar все еще крайне мала, учитывая предшествующий шантажный характер Салливановских заявлений, звучавших публично в течение нескольких месяцев.