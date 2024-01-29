Инсайдер с ником No name опубликовал реальные снимки упаковочной коробки, которая раскрывает дизайн нового устройства от Google

Инсайдер с псевдонимом No name разгласил новую порцию уникальной информации о предстоящем смартфоне Pixel 8a от Google. В его распоряжении оказались фотографии оригинальной упаковки, которые подробно демонстрируют дизайн будущего устройства.

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На изображениях представлен черный вариант Google Pixel 8a. Визуально выделяется прямоугольная вставка в верхней части задней панели, вмещающая модуль основной камеры с парой датчиков, а также LED-вспышку. Нельзя не отметить скругленные углы корпуса и аккуратное размещение кнопок управления громкостью и включения, расположенных на правом боковом крае устройства.

Что касается технических характеристик, на данный момент известно немного: согласно предварительной информации, Pixel 8a получит 6,1-дюймовый экран, а его корпус станет более изящным и тонким по сравнению с предшествующей моделью Pixel 7a.

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Официальная презентация смартфона запланирована на май 2024 года, что придает дополнительный интерес этому предстоящему событию.