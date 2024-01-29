Спустя несколько лет работы над созданием полностью беспилотного электрокара Apple решила перейти к менее амбициозному проекту

Apple, после многолетней тщательной работы над концепцией полностью автономного электрокара, приняла стратегическое решение сменить курс и сосредоточиться на более традиционном электромобиле. Инсайдеры, ссылаясь на источники внутри компании Bloomberg, сообщают, что премьера нового автомобиля ожидается не ранее 2028 года, подчеркивая изменения, произошедшие в процессе разработки.

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Начатый в 2014 году проект под кодовыми названиями Titan и T172 неоднократно подвергался пересмотру как в плане руководства, так и стратегии развития. В настоящее время руководитель проекта Кевин Линч и главный исполнительный директор Apple Тим Кук внесли коррективы в исходные планы компании.

В отличие от исходной идеи полностью беспилотного автомобиля, Apple теперь планирует оснастить свой электромобиль передовыми функциями водителя, аналогичными тем, что предлагает Tesla. Согласно источникам, автомобиль будет использовать систему Level 2+, которая требует внимания водителя, но способна взять управление в необходимых ситуациях.

Это стратегическое изменение было объявлено после серии встреч с участием представителей совета директоров Apple, Кевина Линча и Тима Кука. В случае успешной реализации текущего проекта компания планирует перейти к более передовым моделям автомобилей, оснащенным системами уровней 4 и 5, где автопилот может принимать полный контроль над управлением.

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Несмотря на изменения в сроках и стратегии, Apple выражает стремление создать элегантный автомобиль с передовыми системами безопасности и уникальным пользовательским интерфейсом, предлагая пользователям инновационный опыт в мире электромобилей.