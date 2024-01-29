8 апреля в 16:00 по тихоокеанскому времени (9 апреля, в 03:00 по МСК) Nintendo выключит магазины и онлайн-функции 3DS и Wii U — геймеры больше не смогут ими воспользоваться

Nintendo объявила о закрытии онлайн-сервисов для своих исторически значимых консолей 3DS и Wii U. Эти планы были представлены компанией ещё в октябре прошлого года, и теперь точная дата завершения поддержки назначена на 8 апреля в 16:00 по тихоокеанскому времени (или 9 апреля в 03:00 по МСК). После этой даты геймерам придется проститься с магазинами и онлайн-функциями этих культовых устройств.

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Nintendo предоставляет возможность пользователям связать свои кошельки с учётной записью Nintendo до 11 марта, чтобы легко перенести оставшиеся средства в магазин Nintendo Switch. Следует отметить, что Pokemon Bank и Poke Transporter пока будут временным исключением из этого правила, но и их отключение ожидается в будущем.

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С учетом того, что устройства 3DS и Wii U были выпущены более десяти лет назад, закрытие их сервисов кажется естественным шагом. Более того, появившиеся слухи о возможном выпуске Nintendo Switch 2 в этом году делают этот шаг еще более логичным.