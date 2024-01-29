Российские разработчики Mihanikus Games анонсировали M.O.Z.I. — одиночный сюжетный шутер с элементами хоррора и tower defence

Российская студия Mihanikus Games представила свой новый проект – M.O.Z.I. Это захватывающий одиночный сюжетный шутер с элементами хоррора и tower defense. Сюжет разворачивается на планете, пережившей войну, где игроки будут защищать транспорт, направляющийся к последнему человеческому поселению.

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В трейлере заметна атмосфера хоррора, вдохновленная игрой Dead Space. Видео показывает напряженные моменты геймплея и увлекательные приключения.





Одним из особых аспектов M.O.Z.I. будет внедрение элементов tower defense. Игрокам предстоит создавать оборонительные линии для противостояния вражеским волнам. Это уникальное сочетание экшна, стратегии и хоррора придает игре оригинальность.

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На данный момент релиз M.O.Z.I. не имеет конкретной даты, но разработчики призывают добавить игру в список желаемого на платформе Steam, в предвестие захватывающих игровых впечатлений.