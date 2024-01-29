Counter-Strike 2, DOTA 2, Cyberpunk 2077 и Elden Ring — поразительно, как быстро главные суперхиты последних лет оказались позади

Pocket Pair внесла свой неповторимый след в индустрию видеоигр с недавним выпуском Palworld, захватывающего проекта, напоминающего Pokemon. Даже при том, что игра вышла в "Ранний доступ" совсем недавно, ей уже удалось завоевать внушительное внимание игрового сообщества. Всего за 5 дней с момента премьеры на платформе Steam Palworld заняла второе место среди самых популярных релизов за всю историю этой платформы. Этот успех удивителен, учитывая, что Palworld опередила такие гиганты, как Counter-Strike 2, DOTA 2, Cyberpunk 2077 и Elden Ring.

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Важно отметить, что Palworld доступна не только на Steam, но также на Xbox One и Xbox Series. Эта игра не просто привлекает внимание, она стала серьезным конкурентом даже для PUBG. Игроки, воспользовавшиеся подпиской Game Pass, могут легко окунуться в захватывающий мир Palworld и насладиться уникальным геймплеем этой захватывающей игры.