В базе данных сервиса для разработчиков Google Play Console появились сведения о двух ещё не анонсированных смартфонах Infinix — модели Note 40 и её модификации с приставкой Pro

Из информации, полученной из базы данных Google Play Console для разработчиков, появились детали о двух предстоящих моделях смартфонов Infinix: Note 40 и его версии Pro, даже несмотря на отсутствие официального анонса. По предоставленным данным, предполагается, что модель Note 40 Pro (артикул X6850) будет оснащена процессором MediaTek Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти. Разрешение ее дисплея составит 1080x2436 пикселей, и известно, что она будет оборудована модулем Bluetooth 5.3, что было подтверждено данными регулирующих органов NBTC и Bluetooth SIG.

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Базовая версия, Note 40 (X6853), предположительно, получит аналогичные характеристики, с основным отличием в наборе датчиков основной камеры. Этот смартфон также был замечен на сайте FCC, где утверждается поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной зарядки мощностью 5 Вт. Согласно внутренним источникам, толщина корпуса устройства составит всего 8 мм. На момент написания новости официальной даты анонса и цены для этих новых моделей производителем не были объявлены.