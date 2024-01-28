Компания подтвердила, что свежую версию пользовательского интерфейса, помимо новых флагманов, получат и предыдущие модели семейства Galaxy S

Корпорация Samsung подтвердила, что новая версия пользовательского интерфейса, One UI 6.1, будет доступна не только для свежих флагманских моделей, но и для предыдущих устройств из семейства Galaxy S. Эта информация была подтверждена модератором официального форума Samsung.

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Согласно предоставленным данным, обновление до One UI 6.1 затронет все модели из серий Galaxy S21, Galaxy S22 и Galaxy S23. Предполагается, что даже более старые устройства получат частичную поддержку функций искусственного интеллекта из набора Galaxy AI, который станет одной из особенностей линейки Galaxy S24.

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Точная дата выпуска обновления пока не объявлена, однако согласно утечкам информации, ожидается, что это произойдет в первой половине 2024 года, вероятно, весной. Планы компании по дальнейшему внедрению One UI 6.1 на других устройствах также остаются неизвестными.