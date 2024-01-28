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Nata15
Ноутбук MSI Thunder Shadow 17 с Ryzen 9 и RTX 4070 оценили в $1410
Компания MSI представила геймерский ноутбук Thunder Shadow 17 с продвинутыми техническими характеристиками

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MSI представила свой новый игровой ноутбук Thunder Shadow 17, обещая впечатляющие характеристики для любителей игр. Это устройство предлагает 17-дюймовый экран с разрешением 2560x1440 пикселей, обновляющийся с высокой частотой 240 Гц и охватывающий 100% цветового пространства DCI-P3.

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В основе этого геймерского ноутбука лежат мощный процессор Ryzen 9 7940HX и видеокарта GeForce RTX 4070, сопровождаемые 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 и 1-терабайтным SSD-накопителем, совместимым с PCle 4.0. Модуль Qualcomm FastConnect 7800 обеспечивает Wi-Fi 7 с потенциальной скоростью до 5,8 Гбит/с, что делает его идеальным для современных требований онлайн-игр.

Батарея ёмкостью 99,9 Втч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт обеспечивает долгое время автономной работы. Кроме того, Thunder Shadow 17 оснащен клавиатурой SteelSeries с RGB-подсветкой, акустикой Hi-Res и технологией звука Nahimic для улучшенного звучания.

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Набор портов включает USB Type-C 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, Ethernet и аудиоразъем 3,5 мм. На китайском рынке цена этой новинки составляет $1410, что делает Thunder Shadow 17 привлекательным выбором для тех, кто ищет выдающуюся производительность в мире игр.

#новости #техника
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