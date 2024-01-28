Техноблогер Зак Нельсон разобрал смартфон OnePlus 12, чтобы оценить его систему охлаждения, которая позиционируется как «самая большая в истории компании»

В рамках тщательного анализа смартфона OnePlus 12 техноблогер Зак Нельсон скрупулезно исследовал его систему охлаждения, анонсированную как "самая обширная в истории компании". В процессе разборки эксперт начал с подогрева задней панели, мастерски отделив ее от корпуса. За ней раскрываются ключевые компоненты, включая катушку беспроводной 50-ваттной зарядки и разделенный на две ячейки аккумулятор для ускоренной зарядки.

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Основным открытием стало присутствие испарительной камеры системы охлаждения под батареей. Благодаря необычной конструкции, ей присвоено имя Dual Cryo-velocity. Камера, разделенная на две полости с совокупной площадью 9140 мм2, обеспечивает охлаждение не только процессора, но и аккумулятора. Интересно, что тепло также рассеивается через медную подложку матрицы экрана.





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Официально утверждается, что форма испарительной камеры, аналогичная соплу Лаваля, способствует более эффективному отводу тепла. Среди других удивительных деталей Зак Нельсон выделил уплотнительные резинки на шлейфах для защиты от воды. Также он подчеркнул высокую сложность разборки, поскольку даже после внешне успешной сборки блогеру не удалось включить смартфон из-за поврежденного дисплея.