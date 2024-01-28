Несмотря на доступную цену, фирменный SSD может похвастать поддержкой актуальной версии интерфейса PCI-Express, высокой скоростью чтения данных и приличным ресурсом работы

Samsung представила свой новейший твердотельный накопитель 990 EVO, продолжая линейку с фирменными технологиями. Выполненный в форм-факторе M.2 2280 и на основе TLC-чипов памяти, этот SSD не только обеспечивает хорошую производительность, но и доступен для широкого круга пользователей.

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Основной особенностью является поддержка интерфейсов PCIe 5.0 x2 и PCIe 4.0 x4, обеспечивающих скорости последовательного чтения и записи в 5000 МБ/с и 4200 МБ/с соответственно. Новинка обещает превзойти предыдущую модель, 970 EVO Plus, на 43% по скорости и на 70% в энергоэффективности.

Срок службы накопителя впечатляет - до 1,5 миллиона часов наработки на отказ или 600 TBW для версии на 1 ТБ, и 1200 TBW для 2-терабайтной модели. Кроме того, 990 EVO демонстрирует выдающиеся показатели IOPS для случайной записи и чтения: 800 000 (4 КБ, QD32) и 20 000 (4 КБ, QD1) соответственно.

Среди дополнительных особенностей выделяется поддержка утилиты Samsung Magician и функции Microsoft Modern Standby. Это обеспечивает активность SSD даже в режиме простоя с минимальным энергопотреблением.

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Цена на Samsung 990 EVO в США составляет $125 и $210 для версий емкостью 1 и 2 ТБ соответственно, делая его привлекательным выбором для тех, кто ценит высокую производительность и доступность в рамках своего бюджета.