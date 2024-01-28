Разработчики Obsidian Entertainment посетили подкаст Xbox, где подробнее рассказали о своей грядущей ролевой игре Avowed — в дополнение к тому, что было представлено на недавней презентации Microsoft

В ходе последнего подкаста Xbox, представители Obsidian Entertainment внесли весомые дополнения к информации о своем предстоящем ролевом проекте Avowed, подробно раскрыв особенности игровой механики, которой лишь кратко коснулись на предыдущей презентации Microsoft.

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Основной фокус обсуждения был устремлен на боевую систему, позволяющую игрокам сочетать различные виды атак, включая те, что связаны с элементами стихий. Инновационные возможности включают замораживание, поджигание и электрификацию врагов, причем атакуя льдом можно реально замораживать противника.





Особое внимание уделяется тактическим аспектам в боях, особенно когда игрок сталкивается с группой врагов, эмулирующих ролевую структуру D&D с танками, лекарями и прочими. Это требует от игрока разработки стратегии, включая приоритетное устранение лекаря или временную нейтрализацию танка.

Разработчики подчеркнули, что уникальные способности главного героя найдут практическое применение не только в бою, но и при исследовании игрового мира. Например, создание моста или платформы при помощи замораживания воды предоставляет игроку новые перспективы.

В контексте представленного сюжетного задания была продемонстрирована опциональная локация, доступ к которой может остаться скрытым от игрока. Это создает множество вариантов разрешения конфликта в зависимости от выборов и решений игрока.

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Не лишним будет напомнить, что релиз Avowed ожидается в текущем году. Проект будет доступен для ПК и Xbox Series, а также сразу включен в Game Pass.