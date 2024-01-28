Флагманский смартфон OnePlus 12 наконец-то стал доступен на международном рынке. Заодно компания выпустила «глобалки» OnePlus 12R с новым названием и TWS-гарнитуры Buds 3, а также раскрыла официальные цены всех новинок за пределами Китая

OnePlus представила свой последний флагманский смартфон, OnePlus 12, наконец, предложив его на мировом рынке. Международная версия этого устройства сохраняет все технические особенности оригинальной модели, хотя она больше не доступна в белом цвете корпуса. Ожидается, что аппарат поступит в продажу 6 февраля, с ценой, начиная от $799 за модель с 12/256 ГБ в Европе и Северной Америке, в зависимости от региона. Кроме того, предусмотрен вариант с 16/512 ГБ, цена которого составляет $899, €1099 или £999.

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Помимо этого, OnePlus представила глобальные версии OnePlus 12R, аналога Ace 3 для мирового рынка, который теперь лишен розовой расцветки. Смартфон появится в продаже 13 февраля, с ценой $499 за 8/128 ГБ (этот вариант будет доступен только в США), и $599, €699 или £649 за модель 16/256 ГБ, в зависимости от региона.

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Кроме того, в линейке новинок появились TWS-гарнитуры OnePlus Buds 3, теперь доступные не только в Китае, но и в других странах. Цены на эти наушники немного различаются в зависимости от региона и составляют €99, £99 или $100. Это новое предложение OnePlus способно заинтриговать потребителей.