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OnePlus представила свой последний флагманский смартфон, OnePlus 12, наконец, предложив его на мировом рынке. Международная версия этого устройства сохраняет все технические особенности оригинальной модели, хотя она больше не доступна в белом цвете корпуса. Ожидается, что аппарат поступит в продажу 6 февраля, с ценой, начиная от $799 за модель с 12/256 ГБ в Европе и Северной Америке, в зависимости от региона. Кроме того, предусмотрен вариант с 16/512 ГБ, цена которого составляет $899, €1099 или £999.
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Помимо этого, OnePlus представила глобальные версии OnePlus 12R, аналога Ace 3 для мирового рынка, который теперь лишен розовой расцветки. Смартфон появится в продаже 13 февраля, с ценой $499 за 8/128 ГБ (этот вариант будет доступен только в США), и $599, €699 или £649 за модель 16/256 ГБ, в зависимости от региона.
Кроме того, в линейке новинок появились TWS-гарнитуры OnePlus Buds 3, теперь доступные не только в Китае, но и в других странах. Цены на эти наушники немного различаются в зависимости от региона и составляют €99, £99 или $100. Это новое предложение OnePlus способно заинтриговать потребителей.