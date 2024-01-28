Компания Sony выпустила портативную колонку SRS-XV500 для дома и уличных вечеринок

Sony представила новую портативную аудиосистему SRS-XV500, созданную для домашнего комфорта и активных вечеринок. Выделяясь не только стильным дизайном и индивидуальной подсветкой, но и передовыми технологиями, данная модель обещает обогатить звуковое воспроизведение благодаря мощным басам и минимальным искажениям.

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Снабженная двумя динамиками X-Balanced, SRS-XV500 предлагает насыщенные басы и четкий вокал. Два высокочастотных драйвера дополняют этот опыт, обеспечивая отличную разборчивость звука. Несмотря на отсутствие точной информации о емкости аккумулятора, заявленные 25 часов автономной работы делают эту модель привлекательной для долгосрочного использования. Функция быстрой зарядки позволяет наслаждаться музыкой всего за 10 минут подзарядки.

Корпус SRS-XV500 имеет стандарт защиты IPX4 от брызг воды, что обеспечивает надежную работу даже на открытом воздухе. Уникальные возможности включают в себя режим караоке с эффектом эха, удобные кнопки на корпусе и разъем для подключения дополнительного микрофона или гитары. Настройка подсветки и звуковых параметров доступна через удобное мобильное приложение.

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Sony SRS-XV500 уже доступна на рынке США по цене $399, предоставляя пользователям новаторский звуковой опыт для различных сценариев использования.