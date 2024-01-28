Пользователь X под ником YuuKi_AnS опубликовал интересные технические подробности о десктопных процессорах семейства Intel Arrow Lake-S

Пользователь с никнеймом YuuKi_AnS поделился увлекательными подробностями о грядущих процессорах Intel Arrow Lake-S. Одним из ключевых аспектов новых CPU выступает интеграция стандарта Thunderbolt 5 с внушительной пропускной способностью.

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Согласно предоставленной информации, данные процессоры будут оборудованы аппаратной поддержкой до 24 линий PCIe, включая 1x16 + 1x4 Gen 5, а также x4 Gen 4 для видеокарт и накопителей. Чипсет 800-й серии, в свою очередь, сможет управлять до 24 линиями PCIe 4.0, восьмь из которых будут выделены для NVMe-накопителей.

Интересным аспектом является также поддержка Thunderbolt 5, обеспечивающая асимметричное подключение с пропускной способностью до 120 Гбит/с в одном направлении или 80 Гбит/с при двустороннем обмене данными. Этот стандарт также предоставит функцию питания до 140 Вт (опционально до 240 Вт) и пропускную способность сети.

Отдельное внимание уделено функциональности Thunderbolt 5, включая обратную совместимость с предыдущей версией Thunderbolt, что открывает возможность использования данных процессоров в системах с более ранним разъемом.

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Новые продукты с процессорным разъемом LGA 1851 и интегрированной графикой Xe-LPG будут совместимы с оперативной памятью DDR5-6400, а также могут поддерживать стандарты DisplayPort 2.0 (UHBR20) и HDMI 2.1. Флагманская модель серии с TDP 125 Вт поразит 24 ядрами (8+16) и 32 потоками исполнения. На момент написания дата начала продаж и цены остаются неизвестными, придавая предстоящему релизу загадочность.