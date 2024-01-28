В сети появилось множество подробностей о следующем флагманском смартфоне HUAWEI P70, включая детали его внешнего вида, подкреплённые реальными фотографиями

Появились свежие сведения о предстоящем флагманском смартфоне HUAWEI P70, включая детализированный внешний вид, подтвержденный аутентичными фотографиями. Особое внимание уделяется характеристикам камер, которые призваны сделать это устройство значительным игроком на рынке мобильных фотосъемок.

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Судя по размещенным изображениям, один из смартфонов в серии HUAWEI P70 выделяется треугольным модулем камер, включающим в себя три оптических объектива. Предполагается, что у обычной модели P70 и P70 Pro в качестве основного сенсора будет применен 1/1,3-дюймовый сенсор OmniVision OV50H с переменной диафрагмой, в то время как топовой версии P70 Pro Art приписывается дюймовый сенсор Sony IMX989. В контексте дополнительных особенностей также упоминается телекамера с 4-кратным оптическим увеличением.

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В соответствии с имеющейся информацией, HUAWEI P70 будет предлагать изогнутый 6,7-дюймовый OLED-экран с обновлением на уровне 120 Гц, а также новейший процессор собственной разработки Kirin 9010 и батарею на 5000 мАч. Внутренний источник с никнеймом @Zhihui Pikachu утверждает, что компания планирует анонсировать новинки в марте текущего года.