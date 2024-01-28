В сети появилась новая информация о предстоящем смартфоне ASUS ZenFone 11

В соответствии с последними данными, появившимися в сети, грядущий смартфон ASUS ZenFone 11 обещает внушительные технические характеристики. Мощный восьмиядерный процессор от Qualcomm, вероятно, Snapdragon 8 Gen 4, в паре с впечатляющей графикой Adreno 830, станет основой устройства. Вопреки предыдущим слухам, новинка удивляет 16 ГБ оперативной памяти и экраном с разрешением 1080x2400 пикселей, что обещает захватывающий визуальный опыт.

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Утверждается, что смартфон будет функционировать под управлением Android 14, что подчеркивает его современность. Дизайн ZenFone 11 предвосхищает визуальные ожидания: плоский дисплей с утонченными рамками и характерным круглым вырезом для фронтальной камеры. Расположение клавиш регулировки громкости и кнопки включения справа придает устройству не только стиль, но и удобство в использовании.

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Неожиданным поворотом стали данные о применяемом чипе Qualcomm, опровергающие предыдущие слухи о третьем поколении мобильной платформы. Флагманский Snapdragon 8 Gen 4 добавляет интриги вокруг этого смартфона. На момент информация о дате его презентации остается загадкой, придавая проекту дополнительную загадочность.