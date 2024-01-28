Титановый iPhone 15 Pro показал не лучшие результаты в тестах на прочность и сгибание, поэтому интересно, как с этим обстоят дела у нового Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra, обладающий титановым корпусом и защищенный передовым стеклом Corning Gorilla Glass Armor, подвергся тщательному анализу на канале PBKreviews. Исследование началось с броска устройства экраном вниз с метровой высоты на бетон. В результате этого испытания фронтальное стекло получило легкие трещины в верхнем углу, а на металлической раме появились несколько царапин.

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Последующие падения с разных сторон привели к некоторым повреждениям корпуса, однако стекло спереди и сзади осталось неповрежденным, за исключением мелких сколов углов. Далее титановая рамка была обработана шлифовочной машинкой, чтобы рассмотреть состояние металла под верхним слоем. Удивительным образом после этой процедуры не выявлено видимых деформаций или повреждений.





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Завершающий этап теста включал насыпание песка с мелким гравием на экран, с последующим распределением по поверхности. Интересно, что стекло не претерпело видимых царапин после такого экстремального воздействия. Эти результаты подчеркивают впечатляющую прочность и устойчивость Galaxy S24 Ultra к внешним воздействиям, подтверждая надежность титанового корпуса и передового защитного стекла.