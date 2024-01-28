Увы, бэкапить данные цифровых покупок с помощью MIG нельзя. Во всяком случае, пока

В России появилось новаторское устройство, MIG Switch, разработанное с целью преодоления ограничений, связанных с физическими носителями Nintendo Switch. Эта технология позволяет пользователям эффективно записывать данные с картриджей на microSD-карту, создавая тем самым дубликаты приобретенных в рознице видеоигр.

реклама

Примечательной особенностью MIG Switch является его универсальная совместимость с любой моделью консоли, не требуя при этом никаких дополнительных модификаций. Это направлено на обеспечение комфорта и законности использования устройства для честных обладателей Nintendo Switch. Разработчики утверждают, что их технологию будет сложно заблокировать со стороны Nintendo, поскольку она ориентирована исключительно на легальных пользователей.

Тем не менее, стоит отметить потенциальный риск получения бана со стороны Nintendo в случае запуска оригинальной игры и ее клонов на двух консолях, подключенных к интернету. Это предупреждение призывает пользователей быть осторожными и воздерживаться от проведения подобных экспериментов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Детальная инструкция по использованию MIG Switch доступна на официальном веб-сайте производителя, где также предоставляется возможность загрузки последней прошивки для обеспечения стабильной и эффективной работы устройства.