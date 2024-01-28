Новинка способна ориентироваться в пространстве благодаря системе лазерной навигации и поддерживает управление как голосом, так и с мобильного устройства

На прилавках российских магазинов уже можно встретить нового помощника в деле уборки — робот-пылесос Dreame Trouver M1. Этот передовой аппарат, оснащенный инновационной системой лазерной навигации, обещает не только высокую эффективность в борьбе с пылью, но и легкость управления, что сделает процесс уборки настоящим удовольствием.

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Основной фишкой Dreame Trouver M1 является мощный бесщеточный двигатель, способный генерировать впечатляющую силу всасывания до 4500 Па. Это позволяет ему успешно справляться с крошками, мусором и пылью на различных поверхностях, будь то ламинат, плитка или ковры. Не ограничиваясь только всасыванием, устройство также оборудовано функцией мойки пола, что придает уборке дополнительную эффективность.

Система лазерной навигации LiDAR является неотъемлемой частью функционала робота, позволяя ему создавать подробные схемы уборки с учетом особенностей планировки помещений и ловко избегать столкновений с препятствиями. Дополнительное удобство предоставляет фирменное приложение Dreamehome для устройств на базе Android и iOS, которое позволяет пользователю настраивать параметры уборки, включая обход препятствий и определение запретных зон.

Управление роботом становится максимально простым благодаря поддержке голосового управления в экосистеме умного дома "Яндекса" и Apple HomeKit. Батарея емкостью 2600 мАч обеспечивает впечатляющие 150 минут беспрерывной работы, что более чем достаточно для уборки площади до 140 квадратных метров. По завершении задачи робот автоматически возвращается на свою док-станцию для зарядки.

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Dreame Trouver M1 уже доступен для приобретения по привлекательной цене 16 990 рублей, предоставляя пользователям возможность оснастить свой дом передовыми технологиями для более эффективной и комфортной уборки.