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В последних обзорах, посвященных выпуску видеокарты GeForce RTX 4070 Ti SUPER, представлены результаты тестирования в известном бенчмарке 3DMark. Согласно свежей информации, новинка продемонстрировала интересные характеристики. В частности, RTX 4070 Ti SUPER немного уступила RTX 4080 — на 15%, однако опередила своего предшественника RTX 4070 Ti на 8%.
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Изменения в производительности особенно выделяются в тесте Speed Way, где разрыв составил около 14%. Наименьшая разница, всего 3,5%, была зафиксирована в тесте Fire Strike Ultra. Отмечено, что прирост производительности RTX 4070 SUPER оказался более значительным по сравнению с базовой версией.
Также стоит отметить стратегию NVIDIA, заключающуюся в постепенном вытеснении RTX 4070 Ti с рынка после выпуска модели SUPER, при сохранении доступности оригинальной RTX 4070. Официальный старт GeForce RTX 4070 Ti SUPER состоялся 24 января, и без сомнения, привлек внимание фанатов графики и игровой аудитории.