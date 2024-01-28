Полученные показатели сравнили с результатами RTX 4070 Ti и RTX 4080.

В последних обзорах, посвященных выпуску видеокарты GeForce RTX 4070 Ti SUPER, представлены результаты тестирования в известном бенчмарке 3DMark. Согласно свежей информации, новинка продемонстрировала интересные характеристики. В частности, RTX 4070 Ti SUPER немного уступила RTX 4080 — на 15%, однако опередила своего предшественника RTX 4070 Ti на 8%.

реклама

Изменения в производительности особенно выделяются в тесте Speed Way, где разрыв составил около 14%. Наименьшая разница, всего 3,5%, была зафиксирована в тесте Fire Strike Ultra. Отмечено, что прирост производительности RTX 4070 SUPER оказался более значительным по сравнению с базовой версией.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Также стоит отметить стратегию NVIDIA, заключающуюся в постепенном вытеснении RTX 4070 Ti с рынка после выпуска модели SUPER, при сохранении доступности оригинальной RTX 4070. Официальный старт GeForce RTX 4070 Ti SUPER состоялся 24 января, и без сомнения, привлек внимание фанатов графики и игровой аудитории.