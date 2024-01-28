Компания Minisforum представила микро-ПК S100-N100, который помещается в кармане, но обладает почти всеми возможностями обычного компьютера

Minisforum впервые представила уникальный микро-ПК S100-N100, который легко помещается в кармане и обладает всеми функциональными возможностями стандартного компьютера. В его арсенале - процессор Intel N100, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и внутренний накопитель UFS 2.1 с вместимостью 256 ГБ.

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Устройство выделяется продуманным дизайном и впечатляющим функционалом, включая разъем Ethernet с поддержкой POE для удобного питания, два входа USB Type-A 3.1, один Type-C 3.1 и HDMI, стратегически размещенный на торце устройства, что придает ему уникальный вид, особенно при подключении кабеля. Новинка также поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 для надежной беспроводной связи.

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Операционная система Windows 11, предустановленная "из коробки", гарантирует плавную и эффективную работу, а компактный кулер обеспечивает эффективное охлаждение. И все это доступно по удивительно низкой цене - $100. Minisforum продолжает утверждать свое лидерство, предоставляя ультрасовременный и мощный микро-ПК для повседневных задач.