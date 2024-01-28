Польское издание CD-Action выпустило ещё один материал о The Day Before, серверы которой на днях закрылись навсегда

Польское издание CD-Action опубликовало свежие разоблачения относительно The Day Before, вводя в курс дела о масштабном мошенничестве, затронувшем проект. Источник, представившийся бывшим участником команды разработчиков, предоставил подробности, подчеркивая, что основной умысел создателей заключался в обмане инвесторов, которые потеряли все свои вложения.

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Важно отметить, что, несмотря на закрытие серверов, игроки получили компенсации даже при 70 часов в игре. Однако внутренние трудности коснулись членов студии: многие из них столкнулись с недоплатой заработной платы, в то же время волонтёры, трудившиеся за цифровые бонусы, также не остались в стороне.

Бывший разработчик подчеркнул, что создатели имели планы по закрытию студии задолго до выпуска The Day Before, собираясь перейти к разработке мобильной игры под новым брендом.

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Эти обстоятельства привносят новые аспекты в понимание ситуации вокруг проекта, раскрывая внутренние сложности, с которыми столкнулись и игроки, и члены разработчиков.