Представлена iOS 17.3 с улучшениями производительности и защитой от кражи

Apple представила обновленные версии операционных систем для мобильных устройств – iOS 17.3 и iPadOS 17.3, предлагая владельцам значительные улучшения в безопасности и функциональности. Одним из ключевых моментов стало переосмысленное средство защиты данных в случае потери устройства, которое теперь требует ввода биометрических данных для выполнения критических операций, обеспечивая высокий уровень безопасности, включая сканирование отпечатка пальца через Touch ID и распознавание лица через Face ID.

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Кроме того, значительные изменения затронули функциональность Apple Music. Пользователи получили возможность совместного создания и редактирования плейлистов, в которых свободно можно изменять порядок треков и выражать свои реакции с помощью эмодзи.

Прошивка внесла инновации в сферу развлечений в отелях, предоставив поддержку прямого соединения AirPlay, что позволяет легко транслировать контент со смартфона на телевизоры в номерах. Пользователям также стал доступен удобный отчет от сервиса AppleCare & Warranty, отображающий все устройства, на которых выполнялся вход в Apple ID. Разработчики тщательно оптимизировали технологию обнаружения ошибок для всех модификаций iPhone 14 и iPhone 15, повышая общую производительность устройств.

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Обновление уже доступно для загрузки на все совместимые модели iPhone, предоставляя пользователям возможность наслаждаться не только улучшенными функциональными возможностями, но и повышенным уровнем безопасности в повседневном использовании.