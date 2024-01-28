Президент Lenovo по международным рынкам Мэтью Зелински заявил, что скоро Motorola станет третьей в мире компанией по продажам смартфонов.

Президент по международным рынкам компании Lenovo, Мэтью Зелински, предсказывает, что в течение ближайших трех лет Motorola, являющаяся частью корпорации, взойдет на третье место в мире по объему продаж смартфонов. Это заявление было сделано Зелински в ходе интервью с CNBC, где он подчеркнул изменения в стратегии после покупки Motorola, называя ее "гиперприоритетной".

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На данный момент доля рынка Motorola составляет скромные 4%, что побуждает компанию стремиться к утроению объема продаж и достижению 13%. Этот амбициозный план предусматривает обгон Xiaomi и занятие третьей позиции в рейтинге производителей смартфонов. Зелински подчеркнул разнообразие продуктов в линейке Motorola, включая флагманские раскладушки, доступные и среднебюджетные модели, а также планшеты.

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Эти амбиции отражают стратегические шаги Lenovo по укреплению позиций Motorola в мировом рынке мобильных устройств и стремлению стать ключевым участником в индустрии смартфонов.