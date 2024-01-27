Отличительными чертами пауэрбанка Samsung стали поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт, возможность одновременной зарядки трёх гаджетов и «экологичный» корпус

Samsung представила очередной портативный аккумулятор с внушительной ёмкостью - 20 000 мАч, предоставляя пользователям множество улучшенных функций. Устройство выделяется высокой выходной мощностью, возможностью одновременной зарядки трех устройств и использованием экологически чистых материалов в корпусе.

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Этот инновационный аккумулятор оборудован тремя портами USB Type-C, предоставляя впечатляющую выходную мощность 45 Вт при подключении одного устройства. Несмотря на отсутствие конкретной информации о параметрах тока при одновременной зарядке нескольких устройств, стоит отметить, что аналогичные аксессуары с двумя портами предоставляют по 9 Вт на каждый разъем.

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Эстетика новинки также заслуживает внимания, поскольку пауэрбанк Samsung доступен исключительно в элегантном бежевом цвете. Кроме того, более 20% пластиковых компонентов корпуса изготовлены из переработанных материалов, что подчеркивает фирменное стремление к экологической ответственности. Комплект поставки включает в себя двусторонний кабель Type-C. Цена этой новинки на рынке Великобритании составляет £60.