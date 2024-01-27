Во время подкаста AnsweRED вице-президент по развитию бизнеса Ян Рознер и нарративный директор анимации и комиксов Бартош Штыбор пояснили свои принципы управления именитым IP

Через три года после неудачного релиза Cyberpunk 2077 компания CD Projekt переживает впечатляющий подъем в репутации. Фанаты прощают разработчиков за прежние недоразумения, и их ожидания высоки по поводу новых проектов в узнаваемой вселенной. На последнем подкасте AnsweRED вице-президент по развитию бизнеса, Ян Рознер, и нарративный директор анимации и комиксов, Бартош Штыбор, рассказали о своих управленческих принципах.

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Привлекая внимание к созданию аниме Cyberpunk: Edgerunners, Штыбор раскрыл интересную деталь — студия Trigger предложила закончить историю тем, что главный герой одерживает окончательную победу, разрушая Arasaka, Militech и прочих, чтобы стать верховным правителем Найт-Сити. Однако в CD Projekt отклонили этот вариант, аргументируя, что "Киберпанк" в частности и жанр в целом требуют непредсказуемости. Штыбор подчеркнул, что в этом жанре существует правило: не победишь. Можешь достичь относительно благополучного конца, но не одолеешь этот мир.

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Себастьян Калемба, геймдиректор следующей части The Witcher, добавил, что основной антагонист — не просто бизнесмен, а сам мегаполис, с которым не так-то просто справиться. В настоящее время CD Projekt занята разработкой нескольких проектов, включая сиквел Cyberpunk 2077, временно обозначенный как Orion.