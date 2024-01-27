С целью борьбы с мошенниками Сбер начал применять новый подход для защиты своих клиентов от подозрительных операций

Сбербанк активно внедряет новый подход для предотвращения мошенничества, сосредоточив внимание на защите клиентов от подозрительных операций. При выявлении потенциальных мошеннических схем в онлайне или в банкоматах, банк автоматически блокирует такие операции. В рамках нового алгоритма, если возникают подозрения по операции, сотрудники банка предпринимают убедительные меры для того, чтобы клиент отказался от совершения перевода денег.

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В случае упорного настаивания клиента на операции, которую банк считает подозрительной, клиент может быть приглашен в отделение банка для разблокировки счета. Одновременно с этим привлекаются родственники, знакомые и психологи для более глубокого воздействия и вразумления клиента относительно возможных рисков, связанных с мошенническими попытками.

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Информация о выявленных клиентах, потенциально подвергающихся влиянию мошенников, передается службе безопасности, представитель которой стремится проинформировать клиента об опасностях мошенничества. Этот комплексный подход направлен на обеспечение максимальной защиты клиентов от финансовых угроз и эффективное воздействие на предотвращение мошеннических действий.