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Сбербанк активно внедряет новый подход для предотвращения мошенничества, сосредоточив внимание на защите клиентов от подозрительных операций. При выявлении потенциальных мошеннических схем в онлайне или в банкоматах, банк автоматически блокирует такие операции. В рамках нового алгоритма, если возникают подозрения по операции, сотрудники банка предпринимают убедительные меры для того, чтобы клиент отказался от совершения перевода денег.
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В случае упорного настаивания клиента на операции, которую банк считает подозрительной, клиент может быть приглашен в отделение банка для разблокировки счета. Одновременно с этим привлекаются родственники, знакомые и психологи для более глубокого воздействия и вразумления клиента относительно возможных рисков, связанных с мошенническими попытками.
Информация о выявленных клиентах, потенциально подвергающихся влиянию мошенников, передается службе безопасности, представитель которой стремится проинформировать клиента об опасностях мошенничества. Этот комплексный подход направлен на обеспечение максимальной защиты клиентов от финансовых угроз и эффективное воздействие на предотвращение мошеннических действий.