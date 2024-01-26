Уже в третий раз realme станет технологическим партнёром ежегодного спортивно-музыкального фестиваля RosaFest, который в ближайшие дни стартует на курорте Роза Хутор в Сочи

Компания realme станет технологическим партнером ежегодного спортивно-музыкального фестиваля RosaFest в третий раз. Событие, запланированное на период с 27 января по 4 февраля на курорте Роза Хутор в Сочи, станет площадкой для презентации двух новых смартфонов: realme C67 с мощной 108-мегапиксельной камерой и первого в своем роде realme Note 50.

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Бренд-зона realme на фестивале обещает увлекательные активности для посетителей, включая розыгрыш фирменных смартфонов и других ценных призов. Кроме того, создан realme-бар с горячими напитками, а также уникальная фотозона с восхитительным видом на горы.

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Посетители получат эксклюзивный шанс ознакомиться с инновационными гаджетами и первыми в России увидеть realme Note 50. Все это делает участие в RosaFest 2024 особенно привлекательным для любителей технологий и фирменной атмосферы realme.