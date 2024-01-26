Несмотря на геймерский дизайн и процессор Intel Core Ultra в нём нет дискретной видеокарты, а основной упор сделан на работу с нейросетями, хотя и поиграть на новинке тоже можно

Технологическая компания Machenike внесла свой вклад в мир электроники для геймеров, представив свою последнюю разработку – ноутбук Sugon 16 Air (2024). Отличительной чертой новинки стало использование процессоров Intel Core Ultra, что демонстрирует тем самым стремление компании к передовым технологиям.

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Экран ноутбука поражает своими техническими характеристиками – 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560х1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Важным аспектом является 100% охват цветового пространства sRGB, что делает изображение более насыщенным и реалистичным.

Несмотря на геймерский внешний вид, Machenike Sugon 16 Air удивляет отсутствием дискретной видеокарты, на замену которой, предлагается использовать интегрированный графический процессор Intel Arc.

Ноутбук оснащен 16/32 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X с частотой 7467 МГц, а хранилище данных представлено накопителем M.2 PCIe 4.0 емкостью 512 ГБ или 1 ТБ. Автономность обеспечивается аккумулятором на 75 Втч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Эргономика и удобство использования также находятся в центре внимания разработчиков. Клавиатура снабжена цифровым блоком, а клавиши-стрелки не уступают по размеру остальным, что обеспечивает комфорт при использовании.

Ноутбук оказывается весьма щедрым на разъемы подключения дополнительных устройств: слот для карт SD, три USB Type-A (включая два USB 3.2), USB Type-C (40 Гбит/с + зарядка), USB Type-C (10 Гбит/с), 3,5-мм аудиоразъем и HDMI 2.1.

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Ценовая политика Machenike предоставляет выбор, начиная от $695 за базовую версию с процессором Intel Ultra 5 125H, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителем. Версия на Intel Ultra 7 155H с аналогичным объемом памяти оценивается в $779, а с 32 ГБ оперативной памяти – в $830. Максимальная конфигурация с накопителем на 1 ТБ предложена за $860.