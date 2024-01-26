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Ритейлер Walmart заявляет о намерении утилизировать диски игры Starfield для Xbox, подчеркивая переход к цифровой эпохе.
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Согласно утечкам, начиная с 22 января, диски будут продаваться за символическую цену в 3 цента, а к 5 февраля компания планирует избавиться от физических копий игры в соответствии с новой стратегией. Этот шаг соответствует ранее объявленному решению ритейлера постепенно отказаться от продажи физических носителей игр, что вызвало обсуждение будущего роли физических копий в индустрии гейминга.