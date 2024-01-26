Все новинки оснащены практически безрамочными Mini LED-экранами, имеют различную диагональ и поддержку разных технологий для улучшения качества изображения

TCL впечатляет мир электроники новой серией телевизоров Thunderbird Crane 7 2024, предоставляя пользователям невероятные возможности для погружения в мир развлечений. Эти инновационные устройства выделяются практически безрамочными Mini LED-экранами, перенося просмотр в новое измерение.

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Линейка включает в себя три модели с варьирующимися диагоналями: 65, 75 и внушительные 85 дюймов. Каждый из них обладает разрешением 4K, частотой обновления 144 ГГц и удивительным охватом 95% цветовой гаммы DCI-P3.

85-дюймовая модель становится настоящим лидером с 1536 зонами локального затемнения и пиковой яркостью в 2400 нит. А 75- и 65-дюймовые ТВ имеют по 1248 и 960 зон подсветки, поддерживая при этом одинаковый уровень яркости в 2200 нит.

Сердцем новинок является четырехъядерный процессор A73, сопровождаемый 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти. Они внедряют технологии Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG и IMAX ENHANCED, а также технологию MEMC для плавных кинематографических переходов.

Оснащенные пятью встроенными динамиками общей мощностью 60 Вт, они создают потрясающую акустическую атмосферу. По вопросам подключения производитель предусмотрел два порта HDMI 2.0 (18 Гбит/с) и HDMI 2.1 (40 Гбит/с), один USB 3.0 и USB 2.0, а также поддержку Wi-Fi 6.

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Ценовая политика TCL Thunderbird Crane 7 2024 зависит от размера экрана. Стоимость новинок от $692 до $1177. Эти инновации вносят революцию в мир домашнего развлечения, объединяя передовые технологии с потрясающим качеством изображения.