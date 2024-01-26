Новый процессор Samsung Exynos 2400 показал отличные показатели графической производительности в бенчмарках, но зачастую это ничего не говорит о поведении чипа в реальных условиях

Процессор Samsung Exynos 2400 продемонстрировал выдающуюся графическую производительность в бенчмарках, однако реальное поведение чипа часто требует более тщательного анализа. В связи с этим автор YouTube-канала NL Tech решил провести всестороннее тестирование смартфонов серии Galaxy S24 на предмет игровой производительности.

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Первым в тесте оказался Galaxy S24 Ultra с процессором Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Genshin Impact на этом смартфоне работал с разрешением 1872x864 пикселя, поддерживая стабильные 60 кадров в секунду. Однако через примерно 25 минут кадровая частота снизилась до 40 fps с заметными тормозами, даже при бездействии персонажа, и уже не поднималась выше 50 fps.

Call of Duty Mobile удерживал стабильные 120 fps, а PUBG New State — 90 fps. В War Thunder с включенным трассировкой лучей смартфон показывал от 40 до 55 fps.





Затем тестирование прошел Galaxy S24+ на базе Exynos 2400. Genshin Impact, как и в случае с более мощной моделью, отображалась в том же разрешении 1872x864 пикселя. Нагрузка на GPU с самого начала была 100%, в то время как на Galaxy S24 Ultra загрузка в начале колебалась от 70% до 90%. Геймплей в начале был приемлем при почти стабильных 60 fps, однако спустя несколько минут игра просто закрылась. Автор связал это с использованным приложением для вывода системных показателей на экран, поскольку с другим инструментом подобных проблем не возникло. Удивительно, но на большой дистанции Exynos 2400 оказался более эффективным, чем Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, поскольку даже спустя 20 минут игра продолжала работать на уровне 55–60 fps.

В War Thunder с трассировкой лучей Exynos 2400 также превзошел Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, выдавая 100 fps, а со временем опускался до 80 fps, что вдвое лучше, чем на Galaxy S24 Ultra.

Наконец, на тестирование попал базовый Galaxy S24. На этом смартфоне Genshin Impact запускалась с чуть меньшим разрешением — 1755x810 пикселей. В начале частота кадров была на уровне 60 fps, но затем опустилась и составила 40–50 fps, что объяснимо меньшими размерами устройства и менее эффективным охлаждением.

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Таким образом, в этот раз Samsung действительно улучшила графическую производительность своего процессора, обеспечивая не только конкурентоспособность, но и в некоторых аспектах превосходящую производительность по сравнению с конкурентами.