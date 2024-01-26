На протяжении 20 лет отношение публики к DLC потихоньку менялось к лучшему — много лет назад народ воспринял платную броню для лошадей в штыки, однако сегодня публика особо не сопротивляется подобным трюкам издателей

За последние два десятилетия отношение широкой общественности к дополнительному контенту (DLC) в мире видеоигр постепенно трансформировалось в более благоприятное. В отдаленном прошлом игровое сообщество реагировало критически на внедрение платных элементов, например таких как броня для лошадей, но сегодня геймеры проявляют удивительное терпение к таким стратегиям со стороны издателей. SEGA, воспользовавшись этим трендом, решила проверить готовность современных геймеров к нестандартным подходам.

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Осенью компания анонсировала планы по выпуску различных изданий для своей предстоящей JRPG "Like a Dragon: Infinite Wealth", пропитанной криминальной атмосферой. Еще на этапе анонса внимательные фанаты заметили нечто беспокойное: уровни сложности и режим New Game+ были внедрены как часть особого (и, безусловно, более дорогого) издания Infinite Wealth. Несколько блогеров среагировали на эту информацию видеороликами, однако многие игроки остались в неведении.





За неделю до премьеры портал PC Gamer акцентировал внимание общественности на этой детали. Внезапно многие осознали, что 70-долларовая версия игры не включает в себя полный функционал — издатель решил, что некогда бесплатные возможности (включая различные предметы кастомизации и дополнительный уровень) стоят отдельной платы в $15. Реакция игрового сообщества была, мягко говоря, негативной.

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В современном гейминге считается недопустимым скрывать подобные изменения за пейволом, и подобные практики вызывают осуждение. Даже актер английского дубляжа YongYea высказал свое мнение, осудив издательство за подобные действия. Важно отметить, что технически такой подход SEGA не нов, так как подобные сценарии уже имели место в истории, в частности, с Yakuza: Like a Dragon (предыдущей частью), хотя с определенными отличиями в Японии.