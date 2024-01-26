Он уже прошёл сертификацию у одного из регуляторов, что намекает на его готовность к выходу на рынок

На популярной китайской платформе Weibo появилась эксклюзивная информация о предстоящем планшете от Xiaomi — Xiaomi Pad 7 Pro. Согласно утечкам, устройство уже успешно прошло сертификацию у регуляторов, что свидетельствует о его готовности к выходу на рынок. Инсайдеры не остались в стороне, собрав все имеющиеся сведения о технических характеристиках новинки.

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По последним данным, планшет с кодовым именем 24018RPACC обещает внушительные возможности быстрой зарядки — 120 ватт (20 В / 6 А), подтвержденные регулятором 3C. Ожидается, что в основе устройства будет процессор Snapdragon 8 Gen 3, а пользователи смогут наслаждаться качественным изображением на OLED-дисплее.

Инсайдеры утверждают, что Xiaomi Pad 7 Pro будет отличаться почти безрамочным дизайном и корпусом, "приятным на ощупь" (хотя материал корпуса не раскрывается). Интересно, что базовая версия, предположительно названная Xiaomi Pad 7, может порадовать пользователей IPS-панелью с потрясающей частотой обновления в 144 Гц.

На данный момент остаются вопросы о цене и дате анонса, но уже сейчас характеристики Xiaomi Pad 7 Pro делают его потенциальным лидером среди новинок рынка мобильных устройств. Следите за обновлениями для получения последней информации о этом обещающем планшете от Xiaomi.





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