Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Motorola Razr 40 Ultra (2024): как выглядит и что известно
Портал MSPoweruser опубликовал рендер новой версии раскладушки Motorola Razr 40 Ultra с гибким дисплеем, демонстрирующий дизайн гаджета с обеих сторон

реклама

Интернет-портал MSPoweruser представил новый рендер грядущей модели раскладушки от Motorola, а именно Motorola Razr 40 Ultra. Предоставленный рендер впечатляет своим детальным дизайном, охватывающим оба ракурса устройства. Согласно утечкам информации, этот смартфон с индексом XT-2453-3 скоро поступит в продажу на американском рынке и, возможно, станет эксклюзивным для оператора связи Verizon.

реклама

Одним из ключевых изменений в новой модели будет применение нового процессора Qualcomm Snapdragon, что предвещает не только повышение производительности, но и улучшение времени автономной работы устройства.

Из визуализации следует, что внешний облик устройства останется без существенных изменений. Симметричные рамки дисплея с круглым отверстием для фронтальной камеры сохранят свою структуру, а также будет предусмотрен значительный дополнительный экран на задней панели с тремя вырезами для камер и вспышки.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На данный момент подробности о дополнительных характеристиках и стоимости устройства остаются неизвестными. Однако, согласно неофициальным утечкам, ожидается, что презентация обновленной версии Motorola Razr 40 Ultra состоится летом текущего года, оставляя поклонников в ожидании новых технологических достижений.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия начала проект Белкомур стоимостью 278 млрд рублей
25
ВС России переходят на бесшуные и оснащенные тепловизором разведывательные дроны СОМ-5
5
Китай построил огромную сеть аэродинамических труб
6
В действительности Tesla начнёт выпускать новую массовую модель электромобиля ближе к концу следующего года
+
Китайские власти запрещают проезд на электромобилях Tesla на всё большем количестве территорий
3
Российские конструкторы сумели вывести боевые вертолёты Ми-28 на совершенно новый уровень
+
Китай создал новый материал, который должен произвести революцию в авиации
+
Samsung готовит небольшую революцию в мире складных смартфонов с выходом бюджетного Galaxy Z Fold 6
3
Одновременная солнечная вспышка вызывает отказ радиосвязи на Земле
+
По мнению ученых в нашей Солнечной системе скоро может быть девять планет
1
Председатель Samsung назвал серию Galaxy S24 более разочаровывающей, чем iPhone
6
Россия расторгла договор с Великобританией и Данией о рыболовстве в Баренцевом море
9
На Запорожье ВСУ вновь используют тактику летнего контрнаступления
+
Новый храм, вызывающий разногласия в Индии, посетило полмиллиона человек в первый день
+
Илон Маск заявил, что в 2040-х годах ожидается около 1 миллиарда человекоподобных роботов
4
Искусственный интеллект создал столько некачественного контента, что поиск Google деградировал
+
В 2024 году продолжаются увольнения работников компаний в индустрии видеоигр
+
Энергопотребление Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 достигает 14,2 Вт
4
КАМАЗ так и не смог обогнать танк Т-90А во время заезда на скорость по заснеженному полю
4
Wildberries и Ozon совместно занимают 80% российского рынка маркетплейсов
+

Популярные статьи

28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
18
FLF планирует в ходе термоядерного синтеза получить в 100 раз больше энергии, чем было затрачено
3
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
79
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
45
Подборка неплохих фильмов ужасов, где фигурируют таинственные дома
2
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
28
Xbox Game Pass тянет игровые консоли Microsoft на самое дно
10
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
62
B-21 Raider: "Налётчик" на Россию и Китай запущен в серийное производство
4
"Кинжал в сердце НАТО" – чем ответит Россия в случае блокады Калининградской области
7

Сейчас обсуждают

Red Red
10:09
вот нифига не пойму, раз в статье платят за текстовку, тогда чтобы больше заработать надо больше текста наклепать, опять же берем нормальный индусский стиль, добавляем чуть нового плюс копипаст абзаце...
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Red Red
10:04
я такие обои помню только в своем советском детстве, но даже тогда они чище были...
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
wld
10:01
Ещё три статьи и новые обои клеить будет
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Red Red
10:00
а грязище а пылище то сколько на фотках, ты бы прибрался что ли в своем хлеву, страшно подумать как ты сам выглядишь.... И залежи туалетной бумаги(походу для пердолинга) Макетный платы вообще зачет,...
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Дмитрий Грибашев
09:58
Valve не просто так решила не использовать Винду, сделала протон и воспользовалась самым распространенным линксом архлинукс. Потому что винда для таких устройств зло
В новых моделях NEXT LITE компания AYANEO будет устанавливать Windows 11 вместо HoloISO
Виктор Тимофеев vikttimo
09:57
опять хвалебные оды российскому оружию и в конце ну оно конечно не самое неуязвимоеи в конце скорость 1.5 км/с а значит его может патриот заколбасить ракета 2км/с
28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
Red Red
09:55
А еще не известно, он же нам не показал свою самогонный аппарат с блэкджеком и шлюхами... походу что то он там попивает, по трезвяне такое тяжело сочинять....
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
wld
09:55
Пердолингом он занимается, когда принимает курс уринотерапии. Другого объяснения бреду, который ,он, пишет уже нет.
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Сергей Галык
09:54
ну, не рассказывайте, что G54 PE это эксклюзив для Индийского рынка. у нас в Украине он продаётся вполне официально, сам являюсь владельцем такого. при чём в самой топовой вариации по памяти 12/256Гб
Motorola представила еще один недорогой телефон, оснащенный батареей емкостью 6000 мАч
Артём Николаев
09:53
Ещё один??
Под Белгородом упал русский самолет Ил-76 ВКС РФ с пленными украинскими военными на борту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем