Портал MSPoweruser опубликовал рендер новой версии раскладушки Motorola Razr 40 Ultra с гибким дисплеем, демонстрирующий дизайн гаджета с обеих сторон

Интернет-портал MSPoweruser представил новый рендер грядущей модели раскладушки от Motorola, а именно Motorola Razr 40 Ultra. Предоставленный рендер впечатляет своим детальным дизайном, охватывающим оба ракурса устройства. Согласно утечкам информации, этот смартфон с индексом XT-2453-3 скоро поступит в продажу на американском рынке и, возможно, станет эксклюзивным для оператора связи Verizon.

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Одним из ключевых изменений в новой модели будет применение нового процессора Qualcomm Snapdragon, что предвещает не только повышение производительности, но и улучшение времени автономной работы устройства.

Из визуализации следует, что внешний облик устройства останется без существенных изменений. Симметричные рамки дисплея с круглым отверстием для фронтальной камеры сохранят свою структуру, а также будет предусмотрен значительный дополнительный экран на задней панели с тремя вырезами для камер и вспышки.

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На данный момент подробности о дополнительных характеристиках и стоимости устройства остаются неизвестными. Однако, согласно неофициальным утечкам, ожидается, что презентация обновленной версии Motorola Razr 40 Ultra состоится летом текущего года, оставляя поклонников в ожидании новых технологических достижений.