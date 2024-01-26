Козырями модификации 2024 года стали производительный процессор Intel Core Ultra 9 в связке с видеокартой NVIDIA, а также яркий OLED-экран с высоким разрешением

ASUS продолжает свое лидерство в сегменте игровых ноутбуков, представив обновленную модель Fearless Pro 15 в 2024 году. Этот выдающийся гаджет демонстрирует симбиоз передовых технологий, начиная с впечатляющего процессора Intel Core Ultra 9 и вплоть до мощной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060, обеспечивая исключительную производительность в мире игр.

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Одним из ключевых элементов новинки стал инновационный 2,8K OLED-дисплей с 15-дюймовой диагональю. Этот экран не только поражает воображение своей частотой обновления в 120 Гц и временем отклика всего 0,2 мс, но и создает неповторимое впечатление благодаря широкому цветовому охвату в пределах 100% DCI-P3 и 133% sRGB, а также встроенной поддержке HDR.

Внутренние характеристики ноутбука впечатляют: мощный 16-ядерный процессор Core Ultra 9-185H, 16 ГБ оперативной памяти и щедрый SSD-накопитель объемом 1 ТБ. Система охлаждения ASUS Glacier Pro, с двумя вентиляторами и пятью тепловыми трубками, обеспечивает эффективное охлаждение, необходимое для стабильной работы даже в самых интенсивных игровых условиях.

Полный спектр интерфейсов включает порты Thunderbolt 4 и USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1, Ethernet, а также слот для карт памяти SD. Клавиатура с подсветкой и сенсорная панель DialPad дополняют функциональность устройства, особенно в контексте творческих задач.

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Цена ASUS Fearless Pro 15 (2024) на китайском рынке установлена на уровне $1177, делая этот игровой ноутбук идеальным выбором для тех, кто стремится к совершенству в мощности, функциональности и передовых технологиях.