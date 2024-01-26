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Nata15
Появился рендер возможного дизайна будущей версии iPad Air
Портал 91Mobiles опубликовал серию изображений, предположительно демонстрирующих дизайн будущего iPad Air с диагональю дисплея 12,9 дюйма

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Портал 91Mobiles поделился рядом изображений, на которых, как утверждается, представлен дизайн грядущего iPad Air с 12,9-дюймовым дисплеем. Согласно предоставленным данным, общий стиль устройства сохраняет схожесть с текущей моделью, однако внесены несколько значительных изменений.

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На основе компьютерных рендеров планшета можно выделить "плоский" дизайн, аналогичный последним версиям iPhone. Особое внимание привлекает наличие кнопки включения, интегрированной со сканером отпечатков пальцев Touch ID, расположенной в верхней части устройства. Представленные изображения также детально показывают стереодинамики, а также заднюю камеру с единственным датчиком, включающим в себя LED-вспышку и дополнительный микрофон.

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Не смотря на обширную визуализацию, источник не предоставляет конкретных технических характеристик нового iPad Air. Согласно слухам, устройство будет оснащено процессором Apple M2 и IPS-экраном, аналогичным предыдущей модели. Однако на данный момент отсутствует информация относительно цены и возможной даты анонса.

#новости #техника
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