Считается, что невероятно успешными игры становятся лишь благодаря рекламе, кросспромоушену и различным маркетинговым трюкам. Свежий проект компании Pocket Pair демонстрирует обратное

Pocket Pair, студия, ответственная за создание Palworld, продемонстрировала значительный успех, выйдя за рамки традиционных стратегий маркетинга. Несмотря на отсутствие масштабной рекламной кампании, данная игра, аналогичная Pokemon, привлекла внимание аудитории после своего выпуска в "Ранний доступ" на Steam на предыдущей неделе.

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Palworld, своеобразная вариация тематики покемонов, в течение короткого времени реализовала впечатляющее количество - 4 миллиона копий, уверенно занимая лидирующую позицию в местных чартах и превосходя даже таких гигантов платформы, как DOTA 2, PUBG и Counter-Strike 2. Даже в сравнении с Cyberpunk 2077 и Elden Ring, Palworld успешно преодолела их по объему одновременного онлайна.

Тайна успеха Palworld стала предметом активных дискуссий. Некоторые утверждают, что ключевую роль сыграли стримеры, оказавшие поддержку проекту, тогда как другие выделяют скандальные аспекты игры. Возможность подчинения не только покемонов, но и самих персонажей, вызвала контроверсии, что, вероятно, также стало заметным фактором в привлечении внимания к проекту.

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Важно отметить, что Palworld, представленная в "Ранний доступ" с 19 января, ограничивается доступом только на PC и Xbox Series, что добавляет уникальности и востребованности данной игры в геймерском сообществе.