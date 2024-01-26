Помимо предположительного количества ядер, инсайдеры назвали и другие ожидаемые особенности будущей новинки

На основе предоставленных неофициальных данных от техноблогера под именем OreXda появилась информация о возможном процессоре Samsung Exynos 2500, который пока еще не получил официального подтверждения. Согласно утечкам, структура этого процессора предусматривает четыре кластера, включающих одно ядро Cortex-X5 с предполагаемой частотой 3,2 или 3,3 ГГц, три ядра Cortex-A730 с частотой 2,3 или 2,5 ГГц, пару ядер Cortex-A730, и четыре ядра Cortex-A520.

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По сравнению с предшествующей моделью Exynos 2400, применяемой в Galaxy S24, новый процессор представляет собой значительное улучшение. Заметным обновлением является более мощное ядро Cortex-X5 и переход на технологический процесс 3 нм. Различные частоты для разных кластеров обеспечивают гибкость использования ресурсов в зависимости от нагрузки.

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Важно отметить, что официальные данные о Samsung Exynos 2500, включая дату анонса, ожидаются от производителя, и вероятно, что новинка будет представлена совместно с выпуском флагманской серии смартфонов Galaxy S25.