Вместе с новым флагманским ноутбуком Lenovo представила и более доступную геймерскую модель Y7000P (2024)

Lenovo показала свой последний геймерский ноутбук, Lenovo Legion Y7000P (2024), который обещает выдающиеся характеристики для геймеров и энтузиастов технологий.

Новинка оборудована 16-дюймовым дисплеем с внушительным разрешением 2560x1600 пикселей и удивительной частотой обновления в 165 Гц. Яркость экрана достигает 350 нит, а точность цветопередачи ΔE < 2 (100% sRGB) и скорость отклика 3 мс делают изображение более качественным и реалистичным. В устройстве также реализованы технологии Dolby Vision и NVIDIA G-SYNC.

реклама

Дополнительно следует выделить ультратонкие рамки с трех сторон экрана, придающие ноутбуку стильный внешний вид. Что касается интерфейсов, Lenovo Legion Y7000P предлагает впечатляющий набор, включая два порта USB 3.2 Gen 2 Type-C (один с поддержкой DisplayPort и функцией быстрой зарядки на 140 Вт), три порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, аудиоразъем 3,5 мм, Ethernet, кардридер для microSD и HDMI 2.1.

Внутри ноутбука установлен мощный 20-ядерный процессор Intel Core i7-14700HX, сопровождаемый видеокартой GeForce RTX 4050, 4060 или 4070. Оперативная память на уровне 16 ГБ DDR5-5600, распаянная на материнской плате, но с возможностью установки дополнительного модуля через слот SO-DIMM. Для хранения данных предусмотрен SSD на 1 ТБ с коннектором M.2 (PCle 4.0).

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Цены на Lenovo Legion Y7000P в Китае зависят от выбранной конфигурации, предоставляя выбор от $1010 за базовую версию до $1246 за максимальную.