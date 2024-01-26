Как правило, демонстрацию новинок Xiaomi после их анонса проводят различные блогеры и журналисты. С электрокаром SU7 всё вышло иначе — его «распаковку» перед камерой и краткий обзор основных функций провёл сам глава компании Лей Цзюнь

В уникальном маркетинговом ходе глава компании Xiaomi, Лей Цзюнь, взял на себя обязанности блогера, представив новый электрокар SU7. В привлекательном видео директор продемонстрировал "распаковку" автомобиля и краткий обзор ключевых функций. В этом необычном ролике отмечается интеллектуальное открытие машины при помощи умных часов, активация спойлера и боковых зеркал, а также включение экрана с приборной панелью при входе в салон.

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Электрокар, выполненный в стильной бирюзовой расцветке с эффектными серебристыми вставками, привлекает внимание также низкопрофильными шинами. В списке важных характеристик значатся низкопрофильная резина, впечатляющий разгон до 100 км/ч за 2,78 секунды и великолепный запас хода до 800 км. Пока что официальная цена и дата выхода на рынок остаются в тайне, но ожидается, что электрокар появится в продаже в первой половине текущего года.