В начале недели стало известно, что правообладатель Borderlands и GTA подал жалобу на разработчиков Max Payne и Alan Wake из-за логотипа их студии — якобы раздвоенная R очень похожа на лого принадлежащей издательству Rockstar Games

В январе 2024 года возник необычный конфликт между Take-Two и Remedy Entertainment, связанный с претензиями к логотипу последних. Компания Take-Two утверждала, что раздвоенная буква R в дизайне логотипа Remedy слишком напоминает символ Rockstar Games. Спорный вопрос был вынесен на рассмотрение в Офис интеллектуальной собственности Великобритании, что вызвало негодование общественности.

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Не смотря на начальные напряжения, конфликт был оперативно разрешён. Remedy Entertainment в своих комментариях уточнила, что ситуация уладилась дипломатично и обращение в UK-IPO скорее являлось формальностью. Представители студии подчеркнули, что произошедшее не окажет отрицательного воздействия на сотрудничество с Take-Two. Заметим, что Remedy в настоящее время занимается ремейками первых частей серии Max Payne, права на которую принадлежат Take-Two, что добавляет этому инциденту комическую окраску.