Инсайдеры обнаружили в свежей бета-версии WhatsApp любопытное нововведение — его разработчики тестируют функцию, похожую на Android Quick Share

В последней версии бета-релиза WhatsApp обнаружено нововведение, аналогичное функционалу Android Quick Share. В ходе тестирования разработчики предоставляют пользователям мессенджера возможность обмениваться файлами весом до 2 ГБ прямо между устройствами, обходя внешние инструменты.

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Инсайдеры сообщают, что мессенджер внедряет сквозное шифрование для гарантии конфиденциальности. Отправитель также сможет скрыть свой номер телефона от тех, кто не в его контактном списке. Инициировать передачу данных можно, просто встряхнув смартфон. После завершения бета-тестирования ожидается, что это новшество скоро станет доступным на устройствах под управлением iOS и Android, однако точная дата выпуска пока неизвестна.