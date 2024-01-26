Почти через пять месяцев после своего запуска японский космический аппарат SLIM добрался до поверхности Луны. Но агентство JAXA не спешит признавать миссию успешной — судя по передаваемым исследовательской станцией сигналам, при её посадке всё прошло не так гладко, как предполагалось

Японский космический аппарат SLIM, который был запущен почти пять месяцев назад, успешно достиг поверхности Луны. Тем не менее, посадка вызывает определенные опасения у агентства JAXA из-за возможных проблем, возникших в ходе этого ключевого этапа миссии.

реклама

Информация, полученная от исследовательской станции, указывает на возможный переворот модуля SLIM при посадке. Несмотря на успешную передачу телеметрии, пока нет подтверждения зарядки аккумуляторов от солнечных панелей. Для анализа ситуации инженеры JAXA временно отключили системы обогрева и планируют провести детальные обследования посадочного модуля, сделав акцент на его текущем положении.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Состояние миссии остается под вопросом, особенно учитывая, что SLIM должен был сбросить два зонда с камерами перед посадкой. Судьба миссии будет зависеть от восстановления работы солнечных панелей, иначе аппарат рискует продержаться на поверхности Луны только до конца января, когда начнутся условия лунной ночи и электроника подвергнется риску замерзания.