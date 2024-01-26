Компания Lenovo представила обновлённую версию игрового ноутбука Legion Y9000P. Помимо флагманского железа Intel и NVIDIA в топовой конфигурации, он может похвастаться и другими характеристиками, в том числе экраном с высокой частотой обновления и приличным набором интерфейсных портов

Lenovo показала обновленную модель игрового ноутбука Legion Y9000P, в которой сочетаются передовые технологии и выдающиеся характеристики. Устройство оснащено 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560x1600 пикселей, обновляющимся с частотой 240 Гц, и максимальной яркостью 500 кд/м², поддерживающей технологию DisplayHDR 400.

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Экран отличается точностью цветопередачи ΔE ⩽ 2, охватывает 100% цветовых пространств sRGB и DCI-P3 на 10 бит, а также поддерживает Dolby Vision и NVIDIA G-SYNC. В основе ноутбука лежит 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900HX с максимальной энергопотребляемостью 130 Вт, с сопровождением до 32 ГБ оперативной памяти.

Графическое решение включает в себя видеокарты GeForce RTX 4060, RTX 4070 или максимально производительную RTX 4090 с энергопотреблением 250 Вт, в зависимости от конфигурации. Система охлаждения включает два вентилятора и пять тепловых трубок.

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Интерфейсно-техническая составляющая также впечатляет: четыре разъема USB 3.2 Gen1 Type-A, два порта USB Type-C (один из них обеспечивает до 140 Вт мощности), гигабитный Ethernet, HDMI 2.1 и разъем для наушников. Цены на Lenovo Legion Y9000P (2024) в Китае начинаются от $1371 и могут достигать $3324 в зависимости от выбранной конфигурации.