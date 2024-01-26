Вместо NAND-чипов она использует нити ДНК, а данные на ней хранятся до 150 лет

Французский стартап Biomemory представил на рынок инновационный портативный накопитель данных, представляющий собой карту памяти, использующую ДНК вместо традиционных NAND-чипов. Разработанное для долгосрочного хранения информации устройство обеспечивает сохранение данных до 150 лет благодаря использованию нитей ДНК. Форм-фактор устройства представляет собой миниатюрную круглую капсулу, содержащую высушенные нити ДНК кишечной палочки, выполненную в форме банковской карты для удобства хранения.

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Спецификации устройства включают в себя емкость 1 КБ информации, закодированной в последовательностях ACGT (аденин, цитозин, гуанин, тимин) – нуклеиновых основаниях ДНК, достигая плотности кодирования в 1 бит на 4 азотистых основания. Важно отметить, что данное устройство не предназначено для ежедневного использования: перед оформлением заказа клиент обязан предоставить информацию для хранения. После этого компания осуществляет процесс "записи", помещая ДНК в герметичную капсулу и встраивая ее в карту, которую отправляет покупателю вместе с дубликатом.

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Чтобы получить доступ к данным, владельцу необходимо отправить карту обратно в лабораторию для дешифровки. Стоимость данного устройства составляет €1000. Однако следует отметить, что разработчики рассматривают его как вводное предложение перед более передовыми коммерческими решениями. Разработчики также утверждают, что один грамм ДНК способен вместить 215 ПБ информации, что приобретает значимость для потенциального долгосрочного хранения больших объемов данных. Компания планирует выпустить "жесткий диск" на 100 ПБ к 2026 году для центров обработки данных, хотя конкретные детали этого проекта пока не были раскрыты.